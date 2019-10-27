أعلن الدكتور شحاتة غريب شلقامي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عن تأهل 24 فريقا، لتمثيل جامعات الصعيد في المسابقة المصرية البرمجية ECPC على مستوى الجمهورية بينهم 17 فريق من جامعة أسيوط.

جاء ذلك خلال حفل ختام أعمال مسابقة البرمجة Assiut ICPC والتي نظمها فريق ICPC Assiut Community بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة و بحضور الدكتور تيسير حسن عميد كليه الحاسبات والمعلومات، والدكتورة مديحة حسنى عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور مرغني حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، وعدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدد من الفريق المشاركة في المسابقة من جامعات EELU ، والمنيا ، وبني سويف ، والأقصر وعدد من طلاب المدارس المختلفة بالصعيد.

وهنأ الدكتور شحاتة غريب، الفرق الفائزة والمتأهلة للمنافسة فى مسابقة البرمجة على مستوى الجمهورية ، تمنياً لهم الصعود لمراكز متقدمة وتمثيل الصعيد تمثيل مشرف في مسابقة الجمهورية، والتأهل في المسابقة الكبرى على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم.

وأوضحت الدكتورة تيسير عبد الحميد أن مسابقة البرمجة Assiut ICPC قد شهدت مشاركة 68 فريق من جامعات الصعيد بواقع 45 فريق من جامعه أسيوط و8 فرق من جامعه EELU و 6 فرق من جامعة الأقصر و 5 فرق من جامعه المنيا و 4 فرق من جامعه بني سويف إلى جانب 3 فرق من مدرسة بدر ومدرسة stem ، حيث تكون كل فريق مكونة من 3 طلاب، كاشفة أن المسابقة تهدف إلى تحسين مستوى الطلاب فى البرمجة تنمية روح العمل كفريق، والتدريب على العمل تحت ضغط وتنمية التفكير المرن والقدرة العالية على التحليل المنطقي التدريب على استثمار الوقت وتوزيع المهام والتعاون بين أعضاء الفريق والعمل الجماعي واكتشاف طرق جديدة ومتطورة في التعلم والتعلم عن طريق الانترنت online.

وأشارت عبدالحميد إلى أن تلك المسابقة تعد عاملاً هاماً في ترتيب الجامعات على المستوى العالمي، كما تساعد الطالب في الحصول على منح دراسية في الجامعات العالمية وعلى فرص عمل كبيرة، كما أكدت ان الكلية سوف تواصل دعمها للفرق المتأهلة للمسابقة الرسمية على مستوى الجمهورية متمنية لهم التوفيق فى المراحل الأخرى من المسابقة.