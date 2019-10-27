نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الزيارة الأولى لطلاب السنوات النهائية بكلية الزراعة بإشراف الدكتور عاطف أبو النور، مشرف عام قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة، اليوم، أن 38 طالب وطالبة من طلاب قسمي إدارة الأعمال والمشروعات، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية، قد شاركوا في زيارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإحدى مزارع تربية العجول الممولة من الجهاز.

وأضافت الدكتورة إيمان مغازي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة أن صاحب المزرعة أوضح للطلاب خلال الزيارة الميدانية - كيفية اختيار الموقع المناسب لإنشاء المزرعة، وأطلعهم على أوجه النشاط بها من تسمين للعجول البلدية والسلالات المستوردة، والجمال والماعز والأغنام.

وتابع أن الطلاب شاهدوا طرق صناعة السيلاج على الطبيعة كغذاء للحيوان، والذرة المستخدمة في صناعته.

رافق الطلاب أثناء الزيارة الدكتور محمد ياسين، الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني بالكلية، وأحمد رمضان إخصائي التدريب، ومن جهاز تنمية المشروعات المهندسة جيهان عبد النبي، وعمرو إمام.

أشرف على تنفيذ الزيارة والتدريب الميداني عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة و هويدا كامل، مدير إدارة تدريب افراد المجتمع، وفاتن إبراهيم رئيس قسم التدريب.