أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، فوز مكتب تايكو جامعه قناة السويس بالمركز الثاني على مكاتب التايكو بالجامعات المصرية، عن الاختراع المقدم من المهندس مجدي شرف من خلال مشاركت الجامعة في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، والذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام الـ 6 على التوالي يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

وقال رئيس الجامعة إن المعرض كان قد افتتحت فعالياته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بإشراف الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبتمثل مركز الأبداع التكنولوجي والتسويق في فاعليات المعرض، وتم جناح ابتكارات جامعة قناة السويس والذي ضم 8 ابتكارات أثبتت نجاحها على الصعيد الوطني والدولي حيث شاركت كلية الحاسبات بـ3 ابتكارات باسم الطلاب كامل حسن كامل وعبدالرحمن العربي السيد و أحمد رضا محمود الخضري وأحمد نبيل زيدان و محمد إبراهيم سالم، ووائل اسماعيل محمد وشاركت كليه العلوم بابتكار الطلاب محمد ماهر محمود الجمل وأيه حسن اسماعيل ومريم زكريا خطاب.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس على أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يعتبر بمثابة سوق سنوي للابتكارات، يُستعرض فيه المبتكرين والمخترعين ومراكز نقل التكنولوجيا بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلاب الجامعات والتعليم قبل الجامعي وجمعيات رعاية المبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة ابتكاراتهم على زوار المعرض من العلماء والباحثين ورجال الأعمال والصناعة والاستثمار والإعلام وجهات تمويل البحث العلمي والابتكار والتمويل المخاطر والحضانات التكنولوجية وواحات العلوم والطلاب والجمهور من العامة، وذلك بهدف نشر ثقافة الابتكار والمساهمة في خلق بيئة محفزة للابتكار والمساعدة في تسويق الابتكارات.

وأوضحت هجرس أن المعرض يمثل منصة للتواصل بين كل أطراف منظومة دعم الابتكار على المستوين المحلي والدولي والتواصل والتعارف والتأسيس لشراكات ناشئة، كما يساعد المعرض على توثيق صلة المبتكرين بالمحيط العربي والدولي في مجالات المعارف العلمية والتقنيات الحديثة.

وأشار الدكتور أحمد السقا مدير المركز إلى دعم الجامعة المستمر للطلاب المبدعين، كما أشاد بأداء الطلاب و حرصهم علي تقديم كل ما هو جديد و مبتكر، وأكد أيضا على دعم كل من لديه فكر جديد و مبتكر سواء كانوا اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو افراد من المجتمع المدني.

يذكر أن المعرض يعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 26 دولة ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 24 جناح، وضم المعرض لأول مرة جناحًا لتكنولوجيات المستقبل "إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي"، والذي يضم أكثر من 40 فكرة وابتكار متطور، ويصل إجمالي عدد الابتكارات المعروضة أكثر من 1000 ابتكار واختراع.