أشادت وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بالممارسات المتميزة لمشروع القياس والتقويم بجامعة قناة السويس، برعاية الدكتور طارق راشد رحمي رئيس الجامعة، وإشراف عام الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير المركز والتي تمثلت في نشر ثقافة القياس و التقويم و إنشاء وحدات القياس و التقويم بجميع كليات الجامعة.

بالإضافة إلى تنفيذ ونشر بوسترات عن حقوق الطالب وواجبات وعقوبات الغش طبقا لقانون تنظيم الجامعات وتوزيعها على الكليات المشاركة وبوسترات عن معايير وواجبات رؤساء و أعضاء الكنترول و أهم الشروط التي يجب مراعتها عند طباعة الامتحانات، وأسس القياس والتقويم و شروط الاختبار الجيد وتعليمات التي يجب اتبعاها أثناء الامتحانات وعقوبات الغش والأعذار والالتماسات ومهام رؤساء وأعضاء اللجان والملاحظين والمراقبين والاختبارات الالكترونية وبنوك الأسئلة، التدريب علي الاختبارات الإلكترونية.

وأعلن رئيس الجامعة أنه جرى تنفيذ 65 اختبار إلكتروني خلال العام الجامعي، وعمل انفوجراف و بوسترات عن المفاهيم الأساسية للقياس والتقويم، وعمل كتيب عن أساسيات القياس و الاختبارات، الفيديوهات التعليمية عن كيفية تشغيل جهاز التصحيح الإلكتروني، وكيفية الإجابة في الورقة المميكنة، وكيفية الدخول علي مواقع الاختبارات الالكترونية، وكيفية مشاهدة نتائج الفصل الدراسي إلكترونيا، وكيفية أداء الاستبيانات إلكترونيا" على نظام الفارابي، وتحديث الموقع الإلكتروني للمركز والوحدات ونشر جميع المستجدات، كما تم نشر جميع الأدلة على الموقع والمطويات، وتركيب كاميرات متابعة بكلية التربية بجميع المباني بـ 56 كاميرا بناء على التقرير السابق للزيارة.