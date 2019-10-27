افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أمس السبت، في تمام الثامنة مساء على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية العرض المسرحي "رحلة سعيدة" من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح، بحضور الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، والفنان محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال، وسط إقبال جماهيري كبير.

ويستمر العرض لمدة أربعة أيام، ليبدأ بعدها خطة تجواله بالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري، وذلك ضمن خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019 ـ 2020، والتي أعلنها البيت الفني للمسرح في يوليو الماضي، وتشرف على تنفيذها شعبة مسرح المواجهة والتجوال بفرقة المسرح الحديث، و تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

جدير بالذكر، أن "رحلة سعيدة" يدور داخل أتوبيس مسافر في رحلة إلى مدينة شرم الشيخ، به مجموعة من الأنماط المختلفة من المجتمع المصري، يتعرضون لأزمة أثناء السفر ويبحثون عن حل لها، وذلك في إطار كوميدي.

"رحلة سعيدة" من تأليف محمد الصواف ، بطولة محمد فاروق،إيهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، محمد مرسي، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاتة، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات سمير نصري، ومن إخراج محمد مرسي.