محافظ القاهرة: نتعاون مع الصين لإنشاء مدارس تكنولوجية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر والصين حكومة وشعبا منذ عشرات السنين، لافتا إلى وجود العديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء بين القاهرة وبكين، لتحقيق المصلحة المتبادلة وخلق فرص العمل ونقل الخبرات بين الجانبين، مثل الحفاظ على التراث.

وأوضح أنّ القاهرة وبكين تتميزان بتراث حضاري كبير ومتميز، حيث يوجد في بكين أكثر من 7 آلاف بناية قديمة، وفي القاهرة المئات من العمارات والبنايات ذات الطرز الباريسية والإيطالية والبلجيكية النادرة والمتميزة، فضلا عن إقامة المعارض الفنية والثقافية المختلفة ومعارض الحرف البيئية والمشغولات التقليدية، للتقريب الثقافي والفني بين شعبي المدينتين، ويمكن تنظيم احتفالية العام المقبل بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع اتفاقية التآخي بين المدينتين.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ القاهرة وفد بلدية بكين، الذي يزور القاهرة حاليا برئاسة لي وي رئيس المجلس الشعبي لبلدية بكين، وبحضور شياو جيون تشنج نائب سفير الصين بالقاهرة، وعدد من أعضاء مجلس النواب في إطار توطيد العلاقات بين العاصمتين، وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين القاهرة وبكين 1990.

وأشار محافظ القاهرة إلى أهمية التعاون في مجال التعليم، إذ تعد بكين مركزا كبيرا للعلوم والتكنولوجيا في الصين، وبها أكثر من 200 جامعة ومعهد للبحوث العلمية في مختلف التخصصات، من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية للمرحلة الثانوية والمعاهد الفنية والتقنية بالقاهرة، وتدريب المدرسين المتخصصين على تدريس هذا النوع من التعليم وتوفير منح للطلاب والمدرسين للتدريب في بكين على أحدث الأساليب.

وأضاف المحافظ أنّه يمكن التعاون بين المدينتين في مجال تعزيز التبادل التجاري بإقامة معارض لسلع ومنتجات المدينتين، والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال النقل والمواصلات، حيث تتعاون القاهرة مع جميع الشركاء لتطوير أسطول حافلات النقل الجماعي، مؤكدا أنّه منذ انضمام محافظة القاهرة إلى مبادرة المدن الخضراء، تبحث عن إمكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو الكهرباء والوقود معا، لحماية البيئة من التلوث.

وأشاد المحافظ بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب الاجتماع، ليبحث الجانبان سبل تحقيق التعاون البرلماني المشترك وتبادل الوفود البرلمانية بين القاهرة وبكين.

من جانبه، استعرض لي وي رئيس المجلس الشعبي لبلدية بكين، أهم الانشطة الاقتصادية بمدينة بكين، وأبرز المشكلات التي تواجهها كالزيادة السكانية ومشكلة النقل والتلوث وسبل التغلب عليها، كما تناول أوجه التعاون بين الجانبين في المجال الثقافي والحفاظ على التراث وترميم المباني الأثرية وتبادل الوفود السياحية بين المدينتين.

شهد الاجتماع اللواء محمد حنفي السكرتير العام، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام وعدد من أعضاء مجلس النواب.