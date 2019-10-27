استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم عددا من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع المجموعة الأساسية لمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حاليا في القاهرة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس أوضح خلال الاجتماع خصوصية الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، وأهمية توصيفها على نحو واقعي بمعزل عن التأثر بالأنماط والنماذج الغربية.

وأوضح راضي أنّ السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات في المنطقة تقوم على عدد من المحددات الثابتة، أهمها الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك، ودعم المؤسسات الوطنية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، ودعم الجيوش النظامية الوطنية والتصدي لانتشار المليشيات المسلحة والمنظمات الإرهابية، والتسوية السياسية للأزمات، وإنفاذ إرادة الشعوب في تحقيق مصيرها ومستقبلها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول على غرار التدخلات التي تنفذها أطراف إقليمية أخرى في الشؤون العربية استغلالا لحالة الفراغ السياسي والنزاعات الداخلية المسلحة.