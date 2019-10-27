أعلن المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أنه تقرر فتح منافذ بيع بالتعاونيات، لذبح وبيع عجول تسمين بقري، بأسعار مناسبة وجودة عالية ممتازة وذلك بفتح منفذ بكل جمعية مشتركة، ترى حاجتها لهذا المشروع لزيادة نشاط الجمعية، على أن تقوم الجمعية بتجهيز المكان المناسب والتنسيق مع جزار، ويتم التوريد للجمعيات من مشروع "عاداة" بمركز كفر الدوار، وهو من ضمن مشاريع التعاونيات بالمحافظة، وسيتم البيع بأسعار مناسبة للتعاونيات.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة، اليوم، مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المركزية، ورؤساء الجمعيات المشتركة على مستوى المحافظة، بحضور المهندس خالد البولاقي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الزراعي، والمهندس عماد الشهاوي، رئيس الجمعية المركزية، والمهندس إبراهيم القصاص، مدير إدارة التعاون بالإدارة العامة.

وشدد الزواوي، على إنجاز الاستعدادات الخاصة بتطهير الترع والمصارف، خاصة مع بداية فصل الشتاء واحتمالية السيول، مؤكدا ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها، مع وضع خطة عاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة والسيول، تشتمل على تطهير كافة الترع والمصارف ورفع المخلفات وإزالة الحشائش على جانبي المجاري المائية، كما شدد على ضرورة توفير الجمعيات المشتركة للمعدات اللازمة، خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بالتطهير خاصة وأن الأطوال المستهدفة لتطهير المساقي والمصارف الخصوصية لهذا العام هى 2984 كم مساقي و2044 كم مصارف بإجمالي 5028 كم.

كما وجه وكيل الوزارة، بضرورة العمل على إنجاز وتنفيذ الخطة السنوية، على أن يتم استخدام المعدات الموجودة لدى جمعيات الميكنة، كما تقرر تشكيل لجنة لتحديد سعر تطهير الكيلو متر، بحيث يكون السعر موحدا على مستوى كافة مراكز المحافظة.