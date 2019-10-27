منعت هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، اليوم الأحد، الدخول إلى موقع العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (فرانس برس).

وحظرت الهيئة (جبهة النصرة سابقا) الدخول إلى قرية باريشا القريبة من الحدود السورية- التركية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن مروحيات أمريكية نفذت إنزالا لقوات خاصة، قرابة منتصف الليل في القرية، ونفذت هجوما قتل فيه 9 أشخاص على الأقل في عملية دامت نحو ساعتين.

وتمكن بعض الصحفيين من الاقتراب من موقع المنزل الذي دمّر في العملية في باريشا حيث كانت الحفارات تعمل لتنظيف الركام الأحد.

وتقع القرية القريبة من الحدود التركية في محافظة إدلب الخاضعة بمعظمها لإدارة هيئة تحرير الشام، والوحيدة التي لا تزال بمعظمها خارجة عن سيطرة النظام السوري.