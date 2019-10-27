نائبة: عرض"أوبرا عايدة" بمعبد حتشبسوت يعيد لمصر قوتها الناعمة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن عودة أوبرا عايدة للأقصر بعد غياب استمر لأكثر من 20 سنة هو مؤشر مهم على استعادة الدولة المصرية لقوتها الناعمة، و دورها المحوري كجسر يربط قارات العالم من خلال الفنون التي تعد جسر للتلاقي الحضاري و المعرفي، ودافع قوي لحركة السياحة و زيادة معدلاتها.

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية اليوم ، أن السياحة الثقافية هي العنصر الفريد الذي يميز المقصد المصري الذي لا يوجد منتج آخر حول العالم منافس له، كما أن ربطها بعروض فنية بقيمة "عايدة"، وعرضها في معبد مثل حتشبسوت يخلق محتوي فني و بصري رفيع المستوى يمكن تداولها بشكل كبير علي منصات التواصل الاجتماعي مما يخلق رواج واسع للمقصد السياحي المصري.

وتابعت النائبة أنه أصبح من الواجب أن يكون لدينا أجندة سياحية متنوعة على مدار العام، يتم توزيع الأحداث فيها على المواسم السياحية، و يتم تسويقها لمختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة مما يساهم في زيادة حجم الليالي السياحية و عدد السائحين، و بالتالي زيادة معدلات الأنفاق، حتى تتمكن مصر من خلق مزيد من فرص العمل في القطاع السياحي كذلك زيادة الدخل.