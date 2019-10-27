أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنّ 8 مروحيات شاركت في عملية تصفية أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، موضحا أنّ المدخل الرئيسي للمجمع كان مفخخا حسبما أفادت قناة العربية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت مصادر أمنية عراقية قالت اليوم إنّ 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر أبوبكر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، في الساعات الأولى من صباح الأحد، ورجحت مقتل البغدادي قبل أن يعلن ترامب مقتله رسميا، ومرافقه وأطفاله، في عملية نفذتها 8 مروحيات وطائرة من طراز إف 16، استغرقت ساعة و30 دقيقة.