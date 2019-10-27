قال الدكتور عبدالعزير قنصوة، محافظ الإسكندرية، إنه جرى توفير اعتمادات خاصة لـ7 مناطق في الإسكندرية قيمتها 700 مليون جنيه، لإعادة تأهيل جميع هذه المناطق المتضررة.

وأضاف قنصوة، خلال زيارة لعزبة نادي الصيد: "سنعمل للبدء في هذه المناطق خلال شهر ونص لعودتهما لأماكن حضرية، حتى لا يتكرر ما تعرضت له خلال النوة الماضية"، مشيرًا إلى أنه جاري صرف إعانة للمتوفين بنوه الطقس السيئ التي تعرضت له المحافظة خلال الـ72 ساعة الماضية.

وزار قنصوة عزبة نادي الصيد بمنطقة محرم بك، وسط المدينة، إحدى القرى النائية التي تضررت بسبب الطقس السيئ، الذي تعرضت له المحافظة علىة مدار 3 أيام ماضية.

وتعرضت عزبة نادي الصيد، إحدي المناطق الشعبية في المحافظة، إلى غرق المنازل والمحال التجارية، بسبب ارتفاع مياه الأمطار، ما أدى إلي فصل التيار الكهربائي عن العزبة المشار اليها لعدم حدوث صعق كهربائي وينتج عنه تعرض حياة المواطنين للخطر.