أعلنت وزيرة الصحة والسكان، موافقة وزارة العدل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأطقم الطبية بالمستشفيات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة اليوم ، بديوان عام وزارة الصحة.

وقالت وزيرة الصحة : "راجعنا تعديل القانون مع وزارة العدل فيما يخص تغليظ العقوبات".

وشددت على أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية اللواء محمد توفيق، لعرض مقترح تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، وحين الحصول على موافقة جميع الأطراف المعنية بالقضية، سيتم عرض مقترح التعديل على مجلس الوزراء لإقراره قبل إرساله للبرلمان.