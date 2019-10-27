قال منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إنه سيجرى إنشاء مخرات للسيول بتكلفة 62 مليون جنيه، في إطار الإجراءات الاحترازية المختلفة التي تتخذها المحافظة لمواجهة أية أمطار أو سيول، بجانب تجهيز 6 سدود من خلال المعدات المختلفة، والتنسيق مع الوحدات المحلية.

وأضاف منصور، أنه جرى التواصل مع معهد بحوث الموارد المائية لعمل دراسة تفصيلية عن مخرات السيول بالمحافظة من خلال المعاينة على الطبيعة والخرائط، وجرت معاينة 46 قرية على الطبيعة وإعداد التكلفة التقديرية لتدبير الاعتمادات اللازمة للبدء في التعاقد والتنفيذ الفوري لضمان السيطرة الكاملة في حالة سقوط أمطار.

وأشار إلى أنه جرى إقامة جسور ترابية لمنع وصول المياه من مناطق تجمع السيول إلى المنازل والزراعات، بجانب تطهير وتأهيل المصارف القديمة للاستفادة منها كإجراء احترازي في حالة سقوط أمطار أو سيول.