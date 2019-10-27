بحث الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، التعاون مع الأمم المتحدة في مراجعة المنظومة الانتخابية، وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مشروع قانون الانتخابات لمجلس النواب ومجالس المحافظات و"الأقضية " والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والذى من المؤمل أن تستكمل صيغته النهائية قريباً من قبل فريق رئاسة الجمهورية.

واستعرض الرئيس العراقي، الاستعدادات القائمة لإطلاق مشروع الحوار الوطني بشأن إجراء التعديلات الدستورية التي يتطلع إليها العراقيون والمتظاهرون كسبيل لإصلاح العملية السياسية في العراق، مشدداً على أهمية حماية الأمن العام وحق العراقيين في التظاهر السلمي.

من جانبها، أكدت الممثلة الأممية الخاصة لدى العراق، دعم الأمم المتحدة للجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، وتقديم المساعدة والمشورة لتعزيز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأداءها المهني المستقل، مشددةً على ضرورة حماية المتظاهرين السلميين.