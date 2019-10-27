محافظ الدقهلية يطالب باستئناف العمل بمنشآت نادي دكرنس

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، الأعمال المتوقفة في حمام السباحة والمبني الاجتماعي بنادي دكرنس الرياضي يرافقه النائب مكرم رضوان، عضو مجلس النواب.

ووجه المحافظ مجلس إدارة النادي بوضع تصور ورؤية لتطوير النادي لإعادة استئناف الأعمال مرة أخرى، واعتماد مبالغ مالية من قبل وزارة الشباب والرياضة للانتهاء من تطوير المبني الاجتماعي كمرحلة أولى ودخوله الخدمة ليستفيد منه أبناء دكرنس على أن يتم الانتهاء من إنشاء حمام السباحة كمرحلة ثانية فور توفير اعتمادات مالية.

وأكد المحافظ، على أنه يعمل بكل جهد من أجل استئناف العمل داخل النادي في أسرع وقت ممكن، وأكد أن الأعمال ستتم على مراحل زمنية متتالية وفقا لجدول زمني محدد طبقا للاعتمادات المالية.

وقال "شاروبيم" إن محافظة الدقهلية لم ولن تتأخر في أي لحظة عن مطالب أبناء الدقهلية وأبناء دكرنس وشبابها زهرة المستقبل وأمل مصر الواعد.