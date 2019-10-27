طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بضرورة الانتباه وإدراك التحديات الحالية، والتصدي لحروب الجيل الرابع، والتي أبرز مظاهرها هو نشر الشائعات، وهدم رموز المجتمع وتدمير التعليم، والتي تصدر عن جهات موجهة لها أهداف خبيثة معادية للوطن.

وأوضح رئيس الجامعة، في كلمته باحتفالية كلية التجارة بنات الأزهر بالقاهرة بالطلاب الجدد، أن جهات خبيثة تستغل حماس الشباب ونقص الخبرة عندهم ورغبتهم في الفكاهة والمرح، ما يدفع هذه الجهات للتطاول على القيم الثابتة والراسخة داخل المجتمع، بل ووصل الأمر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة، في إطار السعي لبث الطاقه السلبية ما يقلل من الانتماء للوطن والمؤسسة ويهدم القيم ويثبط الهمم عن الجد والاجتهاد.

ووجه رئيس جامعة الأزهر للطالبات عددا من النصائح التي من شأنها تساعدهن في الدراسة والاستذكار والتقدم في حياتهم العلمية والعملية.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم المحرصاوي الطالبات المتفوقات، والتقط الصور التذكارية معهن، ووزع الهدايا عليهن، وقدمت قيادات الكلية درع الكلية لرئيس الجامعة، تقديرا واعترافا بالجهود التي يبذلها في النهوض بالجامعة وتقدمها وريادتها.