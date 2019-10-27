قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من السيطرة على مشاجرة نشبت داخل مستشفى بدائرة قسم الأزبكية.

وصرح مصدر أمني بأنه أمس بتاريخ 26 أكتوبر الجاري، أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بحدوث مشاجرة بين طرفين محددين (طبيب بالمستشفى المشار إليه) "طرف أول".. (سيدة، طالبان وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الظاهر) "طرف ثانٍ".. وذلك بسبب تأخر الأول في توقيع الكشف الطبي على الثانية، اعتدى خلالها الطرف الثاني عليه بالضرب بالأيدي.. نتج عن ذلك بعض الإصابات في الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.