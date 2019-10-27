نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي الثامن عشر لقسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع جمعية الرمد المصرية، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال طب وجراحة العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

تناول المؤتمر، خلال فعالياته، عدد من المحاضرات العلمية التي تستعرض أحدث الطرق والتطورات العلاجية في مجال طب وجراحات العيون، وعدد من الجلسات العلمية منها علاج أمراض القزحية، وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لهذا المرض الخطير، إضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والمهارات الجراحية المتقدمة في الفروع العلاجية الأخرى باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، وتبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان.

وبدأت الجلسة الافتتاحية، بكلمة رئيس المؤتمر ومستشار الرمد بالقوات المسلحة، أشار فيها إلى الدعم الذي تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبرى المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب وجراحات العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية .