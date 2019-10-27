سفير مصر ببلجراد: نبض مصر الثقافي انتقل لصربيا

قال عمرو الجويلي، سفير مصر في بلجراد، إن نبض مصر الثقافي انتقل إلى صربيا خلال معرض بلجراد الدولي للكتاب، وتم حصد ثمار 111 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا، جاء ذلك خلال ختام الدورة الـ 64 لمعرض بلجراد الدولي للكتاب، حيث سلمت مصر سجل دولة ضيف الشرف في المعرض إلى دولة رومانيا التي تحل ضيف شرف على المعرض في نسخته 65 العام المقبل.

وأضاف الجويلي أن ثمانية أيام من المعرض تمحورت حول الكتاب كإيقاع للحياة الفكرية مستقطباً دوائر متحدة المركز لأرقى أشكال التعبير الثقافي شملت الموسيقى والأوبرا والمسرح والسينما الخطوط والكرتون، مشيرا إلى أن أسبوعا واحدا جمع الدبلوماسيين والروائيين، الكتاب والناشرين، الموسيقيين والراقصين، والشعراء والصحفيين، العارضين والجمهور، الممثلين والمخرجين.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن المشاركة المصرية على مدار سبعة أيام كانت رحلة عبر التاريخ والجغرافيا في مدينة تمنح معنى حقيقيا للحياة والحب ودفء الاستقبال، موضحا أن الهيئة أقامت فعاليات ثقافية وفنية، وتم عقد لقاءات مع الكتاب والمترجمين والناشرين.

وأكد علي، أن مشاركة مصر كضيف شرف للمعرض هذا العام هي بداية لمشروعات مشتركة سيتم العمل عليها خلال العام المقبل، لتكون المشاركة المقبلة بناءة ومؤثرة.

حضر حفل الختام دانا سليتش، رئيس هيئة المعارض بصربيا، وإيفان كارل، أمين الثقافة بمدينة بلجراد، وإلينا نيتا، القائم بأعمال سفارة رومانيا بصربيا.