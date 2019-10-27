أكدت وزارة النقل، أنها بدأت فى إنهاء إجراءات نزع الملكية الخاصة بالدائرى الأوسطى بمدينة البدرشين، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إنهاء نزع الملكية.

"النقل": سيسهم فى تخفيف الضغط على شبكة الطرق بطول 25 كيلومتراً من إجمالى 156 تبدأ من "بلبيس" وتنتهى فى "الضبعة"

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن الوزير تفقّد اليوم، أعمال تنفيذ مشروع الدائرى الأوسطى فى القطاع من غرب النيل حتى تقاطعه مع طريق القاهرة الفيوم، بطول 25كم، والذى يشمل 12 عملاً صناعياً، بواقع 10 كبارى ونفقين، والذى يدخل ضمن أعمال تنفيذ الدائرى الأوسطى، الذى يبلغ طوله 156كم، ويمتد من بلبيس الزراعى حتى محور الضبعة.

وأضاف بيان «النقل»: «تقوم الهيئة الهندسية بتنفيذ 7 قطاعات من الطريق بطول 104كم، والنقل قطاع بطول 22كم، والإسكان قطاع بطول 30كم، حيث تم الانتهاء من عدد من القطاعات منه، مثل القطاع من بلبيس الصحراوى حتى الإسماعيلية، ومن الإسماعيلية حتى السويس ومن السويس حتى تقاطع السخنة، وهذا الطريق جرى إنشاؤه طبقاً لمواصفات الطرق الحرة، بحيث يكون بدون تقاطعات مرورية، وتُستخدم الكبارى والأنفاق الموجودة خلاله للمرور للخلف».

وتابع: «سيسهم الطريق فى تخفيف الضغط عن شبكة الطرق الحالية، خصوصاً الكثافات المرورية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى».

وأكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أنه مخطط الانتهاء من تنفيذ أول مشروع لتحديث نظم إشارات خطوط السكة الحديد نهاية 2020، مشيراً إلى أن هذا المشروع يشمل خط «القاهرة الإسكندرية» بالكامل، بما فيه الوصلة التى تمت إضافتها مؤخراً من محطة «عرب الرمل» بمركز قويسنا وحتى «القاهرة»، حيث يجرى تكثيف معدلات التنفيذ، للانتهاء من المشروع كاملاً نهاية العام المقبل.

وقال «رسلان» لـ«الوطن»، إن شركة «تاليس» العالمية تنفذ مشروع نظم كهربة الإشارات بخط «القاهرة - الإسكندرية»، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 1.560 مليار جنيه.