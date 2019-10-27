أعلن الدكتور ولاء رجائي مسؤول الإدارة العامة للثقافة الصحية بمديرية الصحة بالمنيا، عن إطلاق حملة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، أول نوفمبر القادم وتستمر لنهاية ديسمبر، وتستهدف الفتيات بداية من عمر18 عام بالفحص الذاتي للكشف عن سرطان الثدي والبدء الفوري في علاج من تثبت إصابتها، وذلك بجميع الوحدات الصحية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا في إطار الحملة القومية لتنظيم الأسرة حول "الغذاء الصحي وأثره على الصحة الإنجابية"، وذلك بقرية بني محمد سلطان بمركز المنيا.

استعرض "رجائي" خلال اللقاء الذى إداره أحمد بهاء الدين، بحضور وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، مفهوم الصحة الإنجابية وكيفية الوصول لحالة اكتمال السلامة البدنية والنفسية في الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي للمرأة والرجل في سن الإنجاب.

وأشار "رجائي" إلى أثار وأنواع التغذية الصحية السليمة التى من شأنها الحفاظ على الصحة الإنجابية للزوجين، ووسائل تنظيم الأسرة وشدد على ضرورة الالتزام بالمشورة الطبية والالتزام بنصائح أطباء الوحدات الصحية فيما يتعلق بالوسائل المناسبة لكل امرأة، ودعا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى الوحدات الصحية للاطمئنان على صحتهم، لافتا أن هذا يأتي استمرارا لحملة 100مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال العام الجاري وحققت نتائج مبهرة استفاد منها الشعب المصري.