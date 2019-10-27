قال رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، إن مشروع محطة الضبعة النووية يمر بمرحلتين عقب تفعيل العقود في ديسمبر 2017، الأولى تكون تحضيرية ما قبل الإنشاء، وتستمر لمدة عامين ونصف، على أن تنتهي في منتصف العام المقبل.

وأردف، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر شاشة "EXTRA NEWS" أنه في هذه المرحلة تحصل الدولة على الكثير من الأذون اللازمة، مثل إذن قبول الموقع، والذي حصلت عليه مصر في مارس الماضي، كما أنه من المقرر أن تحصل الدولة على إذن الإنشاء في منتصف العام المقبل، ليكون إيذانًا لإنشاء المحطة التي تستمر لمدة 5 سنوات ونصف العام، يعقبها المرحلة الثانية وهي التشغيل التجريبي والاختبارات لمدة عام.

وأوضح، أنه سيتم ربط الوحدة الأولى بالشبكة في أول عام 2027، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات النووية من الدروس المستفادة، لأنه من أهم مفاتيح النجاح الخاصة بها، حيث جرى إبرام اتفاقية مالية مع الجانب الروسي لتنفيذ نسبة من المشروع كما توفر الحكومة المصرية النسبة الباقية، على أن تبدأ عملية السداد بعد توليد الكهرباء.

وأوضح الوكيل أنه شارك في القمة الروسية الأفريقية التي انعقدت في مدينة سوتشي، كمتحدث رئيسي في مائدة مستديرة، حول أهمية التكنولوجيا النووية للقارة الأفريقية، متابعا: "شاركنا في هذه المائدة ممثلين عن أثيوبيا وكينيا ورواندا ووزامبيا، وكانت هامة جدًا لأنها تناقش مستقبل الطاقة النووية في أفريقيا".

وأشار إلى أن تلك المشاركة تأتي في إطار تعزيز الدور الريادي لمصر، وإبراز دورها القيادي في القارة الأفريقية والعالم العربي.