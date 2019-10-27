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أماني أبو زيد: مصر تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة روسيا مع أفريقيا

أماني أبو زيد: مصر تستحوذ على نصيب الأسد من تجارة روسيا مع أفريقيا

حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات

حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات

البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بواجبها المقدس في حماية الوطن

البرهان: القوات المسلحة السودانية ملتزمة بواجبها المقدس في حماية الوطن

رئيس وزراء باكستان يحذر سكان كشمير من رفع السلاح

رئيس وزراء باكستان يحذر سكان كشمير من رفع السلاح

تنمية المشروعات بـ"العاشر": مولنا 2340 مشروعا بقيمة 260 مليون جنيه

تنمية المشروعات بـ"العاشر": مولنا 2340 مشروعا بقيمة 260 مليون جنيه

مدير "حميات ميت خلف" ينفي وفاة طفل بالالتهاب السحائي في المنوفية

مدير "حميات ميت خلف" ينفي وفاة طفل بالالتهاب السحائي في المنوفية

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توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. طقس غائم وفرص لسقوط أمطار تبدأ غدا

توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة.. طقس غائم وفرص لسقوط أمطار تبدأ غدا

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منطقة جبلية.. معلومات عن قرية باريشا التي قُتل فيها أبو بكر البغدادي

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ضغط الدم في الشريان الوركي.. لماذا أودت طعنة الفخذ بحياة محمود البنا؟

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رحلا صعقا بـ"البرق".. عمر وسعيد رفيقان في "الشقا" و"الموت"

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