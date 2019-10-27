حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب انتشار حرائق الغابات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوزوم، اليوم، حالة الطوارئ في جميع أنحاء الولاية مع استمرار انتشار سريع لحرائق الغابات بالتفاعل مع الرياح العاتية في المنطقة، وقال - حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - "أعلنت حالة الطوارئ في أنحاء الولاية ونقوم باستخدام كل الموارد المتاحة مع الاستمرار في الاستجابة لتلك الحرائق والرياح العاتية بشكل غير مسبوق".

وحذر نيوزوم سكان المنطقة، "إذا كنت تعيش في منطقة متأثرة بالحرائق.. ابق آمنا وحذرا واستمع لكل التحذيرات من المسئولين المحليين"، مضيفا أن حالة الطوارئ تأتي بعد احتراق 30 ألف فدان في مقاطعة سونوما حتى الآن؛ ما أدى إلى إجلاء ما يقرب من 200 ألف شخص، موضحا أن الحرائق المشابهة في الجزء الجنوبي من كاليفورنيا دفعت إلى إجلاء عشرات الآلاف من السكان.