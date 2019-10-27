سجلت لوحة فنية للرسام الإيطالي الشهير تشمابو تحت عنوان "المسيح" رقما قياسيا في مزاد أقيم بباريس، حيث بلغت قيمتها نحو 24 مليون يورو أو مايعادل 26.6 مليون دولار أمريكي، وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن القائمين على المزاد - الذي أقيم بدار أكيتون شمال باريس - قدروا قيمة اللوحة التي ظلت مفقودة لفترة طويلة بمبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 6 ملايين يورو، غير أنها سجلت 4 أضعاف هذا المبلغ، مشيرة إلى أن دار المزادات الفرنسية رفضت الكشف عن هوية المشتري.

وكانت اللوحة التى رسمها فنان عصر النهضة تشمابو قد ُعثر عليها داخل مطبخ سيدة فرنسية مسنة في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بعد أن ظلت مفقودة لفترة طويلة.

جديربالذكر، أن الرسام تشمابو ولد في فلورنسا في القرن الثالث عشر، وكانت لوحاته تتسم بالاتجاه نحو الطبيعة وترك نحو 10 لوحات معروفة وكانت لوحاته بمثابة نقطة البداية لميلاد الفن الفلورنسي في إيطاليا في القرن الثالث عشر الميلادي.