يعتبر الجمبري مصدرا للفيتامينات وهو غني بالمعادن الهامة، مثل الزنك الذي يعمل على تنشيط الإنزيمات الضرورية لإنتاج الطاقة.

وترصد "الوطن" أسعار الأسماك والجمبري والكابوريا في الأسواق اليوم، الإثنين 28 أكتوبر، والتي جاءت كما يلي:

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

سمك الثعابين

وصل سعر كيلو سمك الثعابين إلى 170 جنيهًا.

الجمبري

تراوح سعر كيلو الجمبري في الأسواق بين 100 و200 جنيها للكيلو بحسب الحجم.

السبيط

وصل سعر السبيط إلى 160 جنيها للكيلو.

قشر بياض

بلغ سعر السمك قشر بياض 140 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

وصل سعر الكابوريا إلى 80 جنيه للكيلو.

سمك بلطي

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 25 و50 جنيهًا.

سمك بربون

وصل سعر كيلو سمك البربون إلى 80 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

وصل سعر السمك البوري إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 40 جنيهًا للكيلو.