تتميز العديد من أنواع الفواكه بالسعرات الحرارية القليلة، وتعتمد عليها الكثير من الأنظمة الغذائية لتقليل الوزن بشكل أساسي.

واستمرارًا لما تقدمه "الوطن" من خدمات لقرائها، نستعرض تباين أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 28 أكتوبر الحالي في الأسواق المصرية، والتي تنوعت بين العنب والجوافة والرمان والتفاح على النحو التالي:

البلح الأصفر

وصل سعر كيلو البلح الأصفر إلى 25 جنيهًا.

التفاح

تراوح سعر التفاح المستورد بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

الرمان

وصل سعر كيلو الرمان إلى 3.5 جنيه.

الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة 3.5 جنيه.

البرقوق

بلغ سعر كيلو البرقوق 25 جنيهًا.

العنب

تراوح سعر كيلو العنب بين 5 و9 جنيهات.

المانجو

تراوح سعر كيلو المانجو بين 15 و40 جنيهًا بحسب الصنف سواء سكري أو فص أو عويس.

الكمثرى

وصل سعر كيلو الكمثرى إلى 15 جنيهًا.