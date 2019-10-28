قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، إن المجلس لديه 12 ألف مقاتل يحرسون أماكن احتجاز عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، حيث إن المحتجزين من الدواعش داخل السجون من جنسيات أجنبية وعربية وعددهم يصل لـ11 ألفا، بجانب 20 ألف سيدة من زوجات عناصر التنظيم الإرهابي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد".

وطالب "درار"، تسليم العناصر الأجنبية من "داعش" إلى دولهم من أجل محاكمتهم هناك، متخوفًا من أن تقوم عناصر أخرى من التنظيم بعمليات خاطفة لتهريب السجناء، كما ذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وراء تجنيد الميليشيات المتطرفة، وأن الجيش والمخابرات التركية هي التي تحرك "داعش"، حيث لا أحد في مدينة "عفرين" يستطيع التحرك إلا بموافقة المخابرات التركية.

وأوضح الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الذي قُتل أمس في سوريا كان موجودا مع جماعة منشقة من جيش النصرة وتتبع داعش، متوقعًا أن يظهر خليفة البغدادي قريبا، وسيتم الإعلان عن اسمه الفترة المقبلة، متوقعًا قيام عناصر داعش وخلايا نائمة في التنظيم الإرهابي بتنفيذ عمليات انتقامية بعد قتل البغدادي.