بدأ حضور الوفود المشاركة في المؤتمر الدولي للاتصالات بشرم الشيخ

تشهد قاعة المؤتمر الدولية بمدينة شرم الشيخ توافد العشرات من الوفود الأجنبية والعالمية للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

ويستمر المؤتمر لمدة 5 أسابيع، ويستهدف وضع تعريف علمي لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وتحديد الترددات المشغلة له.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيرا ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم.

ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل بحثية، تخص الجيل الخامس للاتصالات، وكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات.