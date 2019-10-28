قال رئيس البرنامج العالمي للتدريب المهني بالمنظمة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، توماس رولف، من برلين، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار في مصر، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مؤخرا والتي جعلتها بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف توماس رولف، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "هناك بالفعل شركات ألمانية كثيرة تستثمر في مصر لأنها بيئة مواتية لدفع الاستثمارات الألمانية وهو أمر بديهي وأنا بالفعل عشت أربع سنوات في مصر من خلال عملي بغرفه التجارة الألمانية ولمست تحديدا الإرادة القوية من جانب الشركات الألمانية والاستعداد المصري للتعاون المشترك مع تلك الشركات ليس فقط في المجالات الاستثمارية ولكن أيضا في مجالات التدريب المهني والتعاون الاستثماري والتنموي في المجالات كافه".

توماس رولف: أفريقيا قارة واعدة وجاذبة للاستثمارات الألمانية

وأشار رولف، إلى أنه يتوقع - خلال فعاليات مؤتمر أفريقيا الذي يعقد بالعاصمة الألمانية "برلين" الشهر المقبل - مزيدا من مجالات لتعاون بين الشراكات الألمانية والجانب المصري في إطار التعاون مع الدول الأفريقية، مؤكدا أن مصر تلعب دورا أفريقيا مهما في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وأن الجانب الألماني حريص علي تطور التعاون مع الدول الأفريقية في المجالات الاقتصادية والتنموية وأيضا في مجالات التدريب المهني والخدمات .

وتابع "رولف" إن أفريقيا قارة واعدة وجاذبة للاستثمارات الألمانية، ومصر تعد نموذجا لتجسيد التعاون الألماني، وهناك شركات ألمانية كثيره لديها الرغبة في الاستثمار في القارة من خلال 54 دولة أفريقية، لاسيما وأن تلك الدول تختلف في مواردها وظروفها، كما أن الشركات الألمانية لديها تطلعات للاستثمار في شمال أفريقيا خاصة في مصر، وتتيح لقاءاتنا الوقوف على سبل التعاون المشترك الألماني الأفريقي.