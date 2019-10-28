أصدر الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتعيين 44 معيداً بمختلف أقسام و تخصصات كلية الطب، عقب استيفاء الشروط القانونية والإعلان في الجرائد الرسمية، ولسد العجز الموجود بالكلية.

شمل قرار رئيس الجامعة، تعيين كل من، عمرو عبدالشافي عبود، عبدالكريم صلاح عبدالكريم،معيدان بقسم "الأمراض الباطنة"، أحمد رجب يوسف الشربيني، إسلام محمد أحمد الشناوي، محمود عبدالله الكرداوى، "بالجهاز الهضمي والكبد"، محمد الفيومى جوهر، محمد حسين أحمد العماوى، أحمد أحمد أحمد غيضة، بقسم "جراحة عامة"، أحمد مجدى فكرى أبوالفتوح، بقسم "علاج الأورام"، سارة رمزى محب عابد، هدير حمدى سعيد شحاتة، بقسم "الباثولوجيا الإكلينيكية".

كما شمل القرار تعيين، محمد السيد عبدالفتاح، وهالة أحمد محمد وهدان، ومحمد جميل عبد الرءوف عطية، بقسم "أمراض القلب"، هند فوزى أشرف الشابورى، بقسم "طب السمع والاتزان"، نهال محمد عبد الله عبدالباقى، ومحمد أبوشبانة حسين محمد، بقسم "الأمراض الجلدية والتناسلية"، أحمد محروس كمال باز، فاطمة جمال عبدالقادر المضني، بقسم"الأطفال"، مصطفى فرج اللقاني، الزهراء إسماعيل راغب، سارة أسامة محمد كمال، بقسم "التوليد والنساء"، ومهند إسماعيل الملاح، قسم "جراحة القلب والصدر".

وضم القرار تعيين، علي إبراهيم على يوسف شحاتة، محمد جلال محمد ، وصلاح عبدالمنعم محمد المكاوى،بقسم "جراحة المسالك البولية"، أحمد رمضان هنداوى، محمد معاذ عبدالعاطى، عبدالرحمن زكريا محمود الشويحى، بقسم"جراحة العظام"، أسماء صلاح أحمد البرماوى، محمد محمود رفعت الأحمدى، أحمد محمود عبدالغنى، بقسم"طب وجراحة العيون"، دعاء بهروز موسى سعفان، بقسم "العناية المركزة"، وأحمد زكريا السعيد حسين الطلخاوى، منى السيد عبدالستار محمد الحليسى، بقسم "الأمراض الصدرية والتدرن".

كما شمل تعيين، محمد السيد محمد خلف الله الديب، وإبراهيم أحمد عبدالغفار محمد عزام، بقسم"الأنف والأذن والحنجرة"، إبراهيم محمد عبدالعظيم حسنين، وإسلام علاء الدين محمد سمرة، بقسم"الأمراض العصبية والنفسية"، حسناء جمال أحمد خفاجى، وأحمد محمد إبراهيم الخضرى ، راندا عطية عبدالحميد عطية، ومحمد السيد محمد محمد حسين، بقسم "التخدير"، وأحمد محمد شاكر، بقسم"جراحة المخ والأعصاب".