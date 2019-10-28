وجّه طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، التحية لوزير البترول والثروة المعدنية ولجميع القيادات والشركات التابعة لقطاع البترول بصفة عامة، وللشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بصفة خاصة، بعد النجاح الكبير وغير المسبوق الذي حققته مصر في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والكهرباء والسيارات، مؤكدا أنّ نجاح قطاع البترول في هذا الملف تحديدا يوفر المليارات من الدولارات، خاصة بعد تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاتجاه للتصدير.

ووصف السويدي في بيان عنه اليوم نجاح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 8.8 مليون وحدة منذ بدء النشاط 1981 وحتى يونيو 2018، ووصول عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز خلال العام 2017/2018 نحو 598.4 ألف وحدة سكنية بينها نحو 114 ألف وحدة سكنية بمدن الصعيد، في الوقت الذي بلغت فيه معدلات التوصيل خلال الثمانينيات والتسعينيات نحو 50 ألف وحدة سكنية سنويا، ما يعد إنجازا كبيرا وتاريخيا وغير مسبوق في تاريخ مصر، ويتماشى مع تكليفات الرئيس السيسي بإعطاء اولوية للتنمية بالصعيد.

وأشاد النائب بجهود المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" في وصول عدد المستهلكين التجاريين الذين تم توصيل الغاز الطبيعي لهم خلال العام 1911 مسـتهلكا تجاريا، بينهم 576 مخبزا ليبلغ إجمالي المستهلكين التجاريين الذين تم توصيلهم للعمل بالغاز 18776 مستهلكا تجاريا، وتشمل 7486 مخبز منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2018، كما أنّ إجمالي التكلفة الاستثمارية لأعمال توصيل الغاز لشركات توصيل وتسويق الغاز الطبيعي بلغ خلال العام نحو 1983 مليون جنيه.

وقال السويدي إنّ وصول عدد المستهلكين الصناعيين الذين تم توصيلهم بالغاز خلال العام 91 مصنعا بينها 42 قمينة طوب، ليبلغ الإجمالي 2491 مستهلكا صناعي، يشمل 415 مصنع طوب منذ بدء النشاط وحتى يونيو 2018، كما شهد العام تشغيل محطتين للقوى الكهربية للعمل بالغاز الطبيعي خلال 2018/2017 بالتنسيق مع وزارتي البترول والكهرباء، ليصل عدد إجمالي محطات القوى التي تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2018 إلى 58 محطة قوى كهربائية.

وحيا النائب جهود قطاع البترول في تحويل وتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مشيدا بوصول عدد السيارات المحولة لـ243688 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2018، كما شهد العام تحويل نحو 13732 سيارة، إضافة إلى وجود 71 مركزا لتحويل السيارات، ويتم تموينها من خلال 187 محطة تموين سيارات، تابعة للشركات الستة العاملة بالمجال في 22 محافظة خلال العام تم إنشاء مركز جديد لتحويل السيارات.

وتابع السويدي أنّ لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب طالبت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والوزراء المسؤولين وجميع المحافظين على مستوى الجمهورية بصفة خاصة، بمساندة جهود قطاع البترول في هذا الملف.

وأعرب النائب عن أمله في أن يأتي اليوم الذي نرى فيه الغاز الطبيعي في مختلف المنازل والوحدات السكنية التي تكون جاهزة لاستخدام الغاز الطبيعي، والمشروعات الإنتاجية والصناعية وشركات قطاع الكهرباء، ووسائل النقل التي تعمل بالغاز الطبيعي، خاصة أنّ مصر أصبحت دولة مؤهلة لذلك بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في اكتشافات الغاز والبترول في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدرجة جعلت مصر واحدة من أهم الدول في هذا القطاع الواعد الذي يقود مصر والاقتصاد المصري إلى غد ومستقبل مشرق.