انعقدت الجمعية العمومية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بمقر الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإسكندرية، لاعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2018 / 2019 برئاسة اللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأكد اللواء بحري علاء محمد إبراهيم أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، على أن نتائج الأعمال أظهرت تحسناً في أداء الشركة ويتضح ذلك من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام للشركة نحو 1.612 مليار جنيها مقابل 1.546 مليار جنيه في العام السابق، بينما بلغ صافي الربح مبلغ 1.221 مليار جنيه مقابل 1.176 مليار جنيه في العام السابق.

وأضاف إبراهيم أنه بالرغم من البدء الفعلي في تنفيذ مشروع تدعيم أرصفة الحاويات واستقطاع نحو 35% من طول الرصيف، وفقاً للبرنامج الزمني لمراحل تنفيذ المشروع إلا ان الشركة حققت زيادة في نسبة إيرادات النشاط نتيجة لزيادة أعداد تداول الحاويات الوارد والصادر المحلي.