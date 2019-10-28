حذر محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من الأوضاع الراهنة في المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن.

وقال المسعود في بيان عنه اليوم إنّ الهدف الرئيسي مما يحدث داخل سوريا هو تقسيمها، محذرا من الأوضاع الراهنة والمأساوية داخل المناطق التي نفذها الجيش التركي بغزوها داخل سوريا، خاصة فيما يتعلق بإطلاق سراح الدواعش من السجون السورية، بما يمثل خطرا داهما على الأمن القومي العربي والخليجي والمناطق والدول المجاورة، من تحرك عناصر داعش إلى الدول المجاورة لسوريا.

وتابع النائب أنّ الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات العربية المصيرية في مقدمتها الاتفاق بين القادة والزعماء والرؤساء العرب، على عقد قمة عربية طارئة وعاجلة، يتم فيها اتخاذ مجموعة من القرارات الحاسمة والمصيرية، في مقدمتها اتخاذ خطوات تنفيذية سريعة لإقرار المبادرة التاريخية التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عدة سنوات، بتشكيل قوة عسكرية عربية للدفاع العربي المشترك لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، موضحا أنّه لا توجد تحديات ومخاطر تواجه الأمن القومي العربي أكبر وأخطر من احتلال وغزو دولة عربية شقيقة.

ولفت المسعود إلى أنّ القرار الثاني يجب أن يكون تجميد عضوية قطر بجامعة الدول العربية، وقطع علاقات الدول العربية بها، خاصة بعد دعم ومباركة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد، للغزو التركي لسوريا.

وأوضح النائب أنّ القرار الثالث يتمثل في طرد جميع سفراء السلطان التركي المهووس رجب طيب أردوغان من جميع الدول العربية، وقطع العلاقات مع تركيا، مؤكدا أنّ التاريخ لن يرحم الزعماء والرؤساء العرب من الأوضاع المؤسفة والمأساوية ليس داخل سوريا فقط، ولكن أيضا داخل ليبيا واليمن والعراق والسودان وحاليا داخل لبنان، والمستفيد الأول من هذه الأوضاع هو العدو الصهيوني، لافتا إلى أنّه آن الأوان لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة.