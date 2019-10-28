صرح عضو مجلس إقليم كونار الأفغاني، شير زمان مونشي، اليوم، بأن اشتباكات اندلعت بين القوات الأفغانية والباكستانية في الإقليم، أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن مونشي قوله " أن الاشتباكات اندلعت في منطقة دو كلام واستمرت لعدة ساعات عندما منعت القوات الأفغانية اقتحام القوات الباكستانية لمنطقة دو كلام".

وأضاف مونشي، "أن القوات الباكستانية اقتحمت منطقة دو كلام على مسافة تتراوح بين 300 إلى 400 متر وكانت تحاول إنشاء مواقع عسكرية".

وفي الوقت نفسه، قال السكان المحليون إن قصف القوات الباكستانية أدى إلى مقتل ثلاث نساء وإصابة 3 رجال.