أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 15 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، لجلسة 18 نوفمبر المقبل لسماع المرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولي.

كانت محكمة الجنايات قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها "التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازة الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين".