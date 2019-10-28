أعلن الاتحاد الأوروبي، أن العنف الذي تم اللجوء إليه خلال الموجة الأخيرة من الاحتجاجات في العراق مصدر قلق كبير، قائلا: "نعترف بالجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لتنفيذ التزامها بالتعامل مع الاحتجاجات بطريقة سلمية" حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الجهات السياسية والأحزاب للبدء في حوار حول سبل المضي قدمًا لتحقيق مصالح المواطنين، موضحا "مستعدون لدعم العراق في العمل على تلبية مطالب المواطنين المشروعة من أجل تحقيق التغيير".

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي يلاحظ حدوث حالاتٍ تم اللجوء فيها لاستخدام العنف على نحو مُفرط ضد المتظاهرين في العراق.