تعقد لجنة الإسكان والمرافق اجتماعين، غدا، لنظر مشروعي القانون المقدمين من النائب محمد عطية الفيومي، و60 عضوا آخرين، والنائب عماد سعد حمودة، و60 عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

كانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب قررت، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، تعديل المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2019، بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008، وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.