جامعة جنوب الوادي تستضيف الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

تستضيف جامعة جنوب الوادي الدورة العربية الـ15 لخماسيات كرة القدم التي تقام خلال الفترة من 2 حتى 7 نوفمبر المقبل على ملاعب الجامعة في محافظة قنا.

ويشارك في الدورة جامعات "الإسكندرية وعين شمس وحلوان وبنها وطنطا والمنصورة والمنوفية ومدينة السادات والزقازيق وقناة السويس والسويس والفيوم وبني سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان والوادي الجديد وجنوب الوادي ووزارة التعليم العالي"، إلى جانب بعض الجامعات الخاصة وهي "حورس والمستقبل وهليوبوليس والمصرية اليابانية والمصرية الروسية والتعليم الإلكتروني الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرعي القاهرة وأسوان"، بالإضافة إلى جامعات "تكريت والموصل وديالي من العراق وأزهر من غزة وجامعة اليمن".