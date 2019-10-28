قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أنه سيتم تنفيذ 11 مشروعاً للصرف الصحي ما بين محطات رفع، وخطوط إنحدار، وخطوط طرد بمختلف أنحاء المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 450 مليون جنيها، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

وأضاف، خلال لقاء مع رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالمحافظة، أن العمل بدأ بالفعل في 8 مشروعات، وأن الشركات المنفذة استلمت مواقع العمل لبدء التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من 4 مشروعات خلال عام، وإنهاء 4 مشروعات أخرى على فترات متتالية من العام التالي.

تناول اللقاء، ما تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من دراسات فنية لمشروعات الصرف الصحي التي سيتم تنفيذها من خلال بروتوكول التعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بقيمة 9.5 مليار جنيها لحل مشكلات الصرف الصحي بمعظم قرى المحافظة.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أنه جارِ الانتهاء من محطة الرفع، ومد خطوط الطرد وشبكات الإنحدار الخاصة بقرية ابهيت الحجر، تمهيداً لافتتاح المحطة خلال الأيام القليلة القادمة، وأصدر المحافظ، توجيهاته بتشكيل لجان فنية متخصصة لإنشاء رافع وسيط لخدمة منطقة الفدان نظراً لانخفاض منسوبها عن باقي القرى.