قال صلاح السيد، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إن المديرية تسلمت 228 بطاقات تموين ذكية جديدة (بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي).

وأضاف أنه جري تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 14 بطاقات لمركز بلاط، و5 بطاقات لمركز باريس، و56 بطاقة لمركز الفرافرة، و56 بطاقة لمركز الداخلة، و85 بطاقة لمركز الخارجة، و5 بطاقات تموينية لمكتب قرية المنيرة بمركز الخارجة.

وأشار إلى أنه جري التشديد والتنبيه على جميع مسؤولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وجري بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.