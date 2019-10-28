قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، المتهم فيها علاء وجمال، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المصري، لجلسة الغد لاستكمال المرافعات.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهم أيمن فتحي، وقال الدكتور أسامة حسانين عبيد، دفاع المتهم، إنه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وانتفاء الحكم المفترض بحق المتهم، وهو بصفته الموظف العام المختص، وانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح وتربيح الغير، وانتفاء الحصول على ربح أو منفعة غير مشروعة، وانتفاء وجود معلومة داخلية جرى تسريبها أو إخفائها وعدم وجود القصد الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة.

وقال المحامي إن النيابة العامة لم تقدم السجل التجاري للبنك، بل أن هيئة الدفاع هي من قامت بتقديمه لهيئة المحكمة، وأضاف أن موكله لم يشتر ولم يبع أي أسهم بالبنك، كما أنه لم يقم بتربيح المتهم الرابع أحمد نعيم كما هو موجه له من اتهام.