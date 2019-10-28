أصيب شاب بمحافظة الدقهلية، اليوم، بإصابات خطيرة أثر سقوطه من أعلى الدور الثاني علوي بمنزله بقرية "محله الدمنة" مركز المنصورة وذلك أثناء تنظيفه سقف أحد الأدوار بالمنزل وكسح المياه من عليه.

تلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من بعض أهالي قرية محلة الدمنة بسقوط شاب من أعلى سطح منزله أثناء تنظيفه سقف أحد الأدوار بالمنزل.

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز المنصورة، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين صحة الواقعة.

وأكد مصدر طبي، إصابته باشتباه نزيف بالمخ إثر سقوطه من علو، وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.