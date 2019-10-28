كشفت شركة "بيجو" العلامة الفرنسية الرائدة في عالم صناعة السيارات، عن الموديل الجديد لأيقونتها الكهربائية (e-Legend) من طراز (بيجو 504)، والتي تم تصميمها بطريقة تخيلية مع تكنولوجيا لإدارة كل شئ حتى القيادة .

من جانبها أعلنت الشركة عن تفاصيل ومواصفات السيارة الكهربائية ذات التصميم الآلي الفريد، والذي يستخدم منظومة دفع كهربائية، بمحرك قوته 456 حصان، وبعزم دوران 800 نيوتن متر، وتتصل ببطارية بقدر 100 كيلوواط، وتتسارع السيارة من حالة الثبات (0) وحتى 100 كم/س، خلال أقل من 4 ثواني، فيما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220كم/س، إضافة إلى تمكنها من قطع مسافة 500 كم خلال الشحنة الواحدة.

تم تصميم السيارة بشكل أنيق وفريد، استطاعت خلاله "بيجو" من صناعة واحدة من السيارات (الكوبيه) ذات التصميم العصري.

كما تم تزويد السيارة بمحرك هجين مع بطاريات بقوة 100 كيلوواط، والتي تمنحه القدرة على قطع مسافة 373 ميلاً دون الحاجة لإعادة شحنه، فيما تستغرق بطاريات المحرك الكهربائي 25 دقيقة فقط لإعادة الشحن.