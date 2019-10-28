المتحدث باسم الحكومة الكويتية ينفي ما يتداول عن استقالتها

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، اليوم، صحة ما يتداول عن استقالة الحكومة.

وقال المزرم، في بيان صحفي، إن الحكومة الكويتية مستمرة في أعمالها، مشيرا إلى أن ما يتردد عن استقالتها ليس له أي أساس من الصحة.

وكان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي قد تقدموا بثلاثة طلبات لاستجواب ثلاثة من وزراء حكومة جابر المبارك الحمد الصباح، وهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، ووزير المالية الدكتور نايف الحجرف، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل.

وتقرر مناقشة طلبات الاستجواب الثلاثة خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 للمجلس، والذي سيفتتحه أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح غدا الثلاثاء.