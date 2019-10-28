أعرب الفنان راغب علامة عن سعادته لإحيائه حفلا خاصا في مدينة السلام شرم الشيخ.

وأضاف علامة أن الحفل تم تنظيمه بشكل ممتاز على هامش استضافة مصر للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، مشيرا إلى أنه كان يتابع افتتاح المؤتمر اليوم بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه كان سعيدا للغاية نظرا للسعادة التى رآها على وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع علامة أنه يعشق مصر ويعشق مدينة السلام شرم الشيخ، مؤكدا على أن مصر قادرة على استضافة وتنظيم أكبر المؤتمرات في العالم، وأن هذا واضح للغاية في التنظيم المشرف لمؤتمر الاتحاد الدولي للاتصالات للراديوية.

وتستضيف شرم الشيخ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، ويستهدف المؤتمر الذي يقام لمدة خمسة أسابيع وضع تعريف علمي لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وتحديد الترددات المشغلة له.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزيراً ونائب وزير اتصالات من مختلف دول العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 شركة ومنظمة دولية عاملة في مجال الاتصالات حول العالم، ويناقش المؤتمر خلال جلساته ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل بحثية، تخص الجيل الخامس للاتصالات كافة ما يخص تكنولوجيا المعلومات.