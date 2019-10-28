مقطع فيديو يُثبت استخدام تركيا أسلحة كيماوية محرمة في سوريا

أثارت مبيعات بريطانيا من منتجات الفوسفور الأبيض إلى تركيا لغطا كبيرا لدى الرأي العام العالمي، وسط أدلة على استخدام المادة الكيمياوية الحارقة ضد الأكراد شمال شرقي سوريا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية.

وأوضح التقرير، أنه لا صحة لنفي تركيا امتلاكها للفوسفور الأبيض، حيث إن بريطانيا باعت منتجات عسكرية إلى تركيا تحتوي على الفوسفور الأبيض وبلغت هذه المنتجات أكثر من 70 رخصة تصديريةً، فيما علقت بريطانيا الآن مبيعات الأسلحة لتركيا، وخصوصاً التي جرى استخدامها في غزوها لمناطق الأكراد في سوريا.

وأشار التقرير، إلى أن المواد العسكرية التي باعتها بريطانيا لأنقرة تشمل قنابل الدخان والذخيرة النارية، وقنابل التمويه وغيرها. في حين أن الفوسفور الأبيض ليس مادة كيمياوية محظورة، كما أن الأكراد الذين أصيبوا بحروق خطيرة قدموا أدلة دامغة على استخدام الفوسفور الأبيض شمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي.