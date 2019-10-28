كشفت تحقيقات أجهزة الشرطة بالقليوبية، في واقعة ذبح ربة منزل، مريضة نفسية، طفلتها البالغة من العمر عامين بسلاح أبيض "سكين" في رقبتها أن المتهمة كانت تحت تأثير نوبة نفسية وعصبية جعلتها تقدم على قتل ابنتها.

وأشارت التحقيقات أن الواقعة حدثت أثناء تواجدهما داخل منزل أسرة المتهمة بسبب وجود خلافات مع زوجها منذ عام، وتركها منزل الزوجية بعد إصابتها بالمرض النفسي عقب ولادتها المجني عليها.

تلقى اللواء طارق عجيز، مدير الأمن، إخطارا المقدم أحمد عبدالمنعم، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول جثة الطفلة "سما. ع. ك"، البالغة من العمر عامين، متوفاة إثر جرح ذبحي بالرقبة.

وبالفحص تبين للواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، أن والدة الطفلة تدعى "سنية"، 26 عاما، متزوجة من قرية كفر فرسيس، وأنها كانت لدى أهليتها وقت الجريمة لوجود خلافات وترك منزل الزوجية والإقامة في منزل أسرة الأم بقرية سندنهور منذ عام.

وكشفت التحريات الأولية أن والد المتهمة خرج لعمله منذ الصباح، ووالدتها وشقيقها للعمل بالأرض الزراعية بذات القرية، وتركوا المتهمة والضحية بالمنزل، وأن الأم أصيبت بمرض نفسي وعصبي عقب ولادة الطفلة، وأنها أثناء خلو المنزل ارتكبت الواقعة لمرورها بنوبة عصبية ونفسية.

وبسؤال والدة المتهمة، أكدت أن والد الطفلة رفض عودة المتهمة لمنزل الزوجية منذ عام، وأنها تقيم طرفهم منذ ذلك الحين، وارتكبت الواقعة لمرورها تحت تأثير المرض النفسي.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.