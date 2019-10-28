أعلن وزير النقل والمواصلات، عن رصد تعويضات بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و20 ألف جنيه للمصاب، خلال تعليقه على واقعة إجبار "كمسري" لشابين في سن 25 و23 عامًا بالقفز من قطار الإسكندرية - أسوان، لعدم وجود تذكرة معهم، والذي أسفر عن وفاة أحدهم، يدعى محمد عيد، وإصابة الآخر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هذه الأموال عبارة عن إعانات بعيدا عن تعويض القانون، متوعدًا في الوقت ذاته أنه إذا كان هناك شخص من أسرة المتوفى مهيأ للعمل في هيئة السكك الحديدية سيقوم بذلك على الفور.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه يعمل على تكثيف الدورات التدريبية للسائقين وكمسارية القطارات في التعامل مع المواقف المختلفة، ولو هناك ثغرة بالهيئة سيتم إصلاحها، مناشدا المواطنين أن ينصحوا من يرونه يحاول الركوب بدون تذكرة ألا يفعل ذلك.

وحصلت "الوطن" على تقرير مديرية الصحة الخاص بوفاة المدعو "م. ع"، 23 عاما، ضحية القفز من القطار رقم 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، بعد أن طلب منه كمسري القطار دفع ثمن التذكرة.

وجاء في التقرير، الصادر اليوم، أن جثة المتوفي تحتوي على إصابات، تتضمن تهتك في الرقبة مع انفصال تام في الرأس، وسحاجات في الزراعين والظهر واليدين والقدمين، واشتباه كسر مفصل القدم اليسرى مع تورم في نسيج القدم. كما تتضمن التقرير، أن الوفاة طبيعية نتيجة السقوط من القطار، ما أدى إلى وجود نزيف حاد وهبوط في الدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب، وتم التحفظ علي الجثمان في مشرحة طنطا الجامعي.